Juventus, è Ansu Fati la nuova idea di Paratici

Arthur, Rakitic, Vidal e Dembelé, sono questi i nomi noti che piacciono alla Juventus in un’ipotetica trattativa col Barcellona nella quale i bianconeri metterebbero sul piatto Miralem Pjanic e Mattia De Sciglio. Ma da oggi, stando a quanto riporta Tuttosport, ci sarebbe anche un altro giocatore: Ansu Fati.

La dirigenza bianconera, nelle vesti di Fabio Paritici avrebbe messo nel mirino il talento classe 2002 della cantera blaugrana. L’idea è quella di provare ad ottenre il cartellino della stellina che ha già incantato tutti in prima squadra con gol e prestazioni convincenti nonostante la giovanissima età. Si tratta di un’ipotesi molto complicata ma il direttore bianconero farà comunque un tentativo considerando comunque Ansu Fati solamente un piano alternativo. Vedremo come reagirà il Barcellona che difficilmente si priverà di quello che potrebbe diventare presto il nuovo Messi in casa blaugrana…