Juventus, è caccia a un regista: due centrocampisti nel mirino

Il centrocampo bianconero necessità di un faro

Dusan Vlahovic nell'immediato per l'attacco poi un centrocampista per la prossima stagione. La Juventus lavora su diverse direttrici in questa fase finale di calciomercato. La dirigenza bianconera cerca un regista e Federico Cherubini, responsabile dell’area sportiva, punta su Jorginho, che ha uno stipendio da circa 6 milioni netti, frutto del mega-trasferimento del 2018 da oltre 60 milioni di euro. Come riporta la Gazzetta dello Sport, qualche approccio c’è già stato con l’entourage del giocatore, ma il percorso è ovviamente ancora lungo. In alternativa a Torino stanno studiando il dossier di Frenkie De Jong, 24 anni, perno della nazionale olandese. Nel 2019 i blaugrana hanno speso ben 75 milioni di euro per strapparlo all’Ajax, ma il regista dei lancieri era stato protagonista di una stagione da urlo, sino alle sorprendenti semifinali di Champions League. Nel frattempo in Catalogna sono cambiate tante cose e i debiti impongono scelte dolorose: il suo sacrificio appare necessario. Guarda caso s’è fatto avanti il Chelsea (e ciò agevola le avance bianconere per Jorginho...), ma anche il Bayern Monaco: insomma, è una partita difficile, ma gli uomini di Agnelli si stanno giocando le loro carte. Basti pensare che questi obiettivi di altissimo livello sono nel mirino dei migliori club europei. E ciò dimostra che la Juve punta a colpi mirati, per la cosiddetta ciliegina sulla torta.