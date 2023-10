La Juventus è già nel futuro: scelto l’erede di Alex Sandro

Bianconeri pronti a intervenire sul mercato a gennaio per un centrocampista, mentre in vista dell'estate si stringe per il sostituto del brasiliano

Redazione ITASportPress

In casa Juventus si è già cominciato a pensare al mercato. A gennaio sembra certo l’innesto di almeno un centrocampista, alla luce degli imprevisti che hanno messo fuori causa Paul Pogba, out per la positività al testosterone, e Nicolò Fagioli, fermato per 7 mesi dopo il patteggiamento per il caso scommesse.

Il duo Giuntoli-Manna è però concentrato anche in altre direzioni in ottica mercato estivo. Uno dei nodi da sciogliere riguarda la fascia sinistra, dove sembra essere giunta al capolinea la lunga esperienza in bianconero di Alex Sandro.