Juventus, è già rottura con un big: i bianconeri cercano acquirenti

Potrebbe concludersi già al termine di questa stagione l’avventura di Aaron Ramsey con la maglia della Juventus. Il gallese, arrivato in estate a parametro zero dopo la scadenza del suo contratto con l’Arsenal, non ha convinto i bianconeri, che, come riporta il Sun, sarebbero alla ricerca di possibili acquirenti. Il centrocampista, fin qui, non ha trovato spazio con continuità nella formazione iniziale, con il tecnico Maurizio Sarri che non si opporrebbe ad una sua cessione.

