Juventus, è già sul treno per Londra uno dei titolari di Allegri

Il calciatore francese svuota l'armadietto alla Continassa

Il futuro di Adrien Rabiot alla Juventus non è una certezza. Anzi le ultime di mercato lo portano altrove più che alla Continassa. Il calciatore francese arrivato da svincolato nel 2019 è stato uno dei più utilizzati da Allegri: 45 presenze, dietro solo a Morata e Cuadrado. La Juventus è disponibile a valutare offerte per un giocatore che, con 8 milioni netti di ingaggio, pesa molto a bilancio. A un anno dalla scadenza del contratto, Rabiot sembra ai titoli di coda visto che dalla Premier le richieste sono arrivate. Il Chelsea potrebbero avviare una seria trattativa mettendo sul piatto 25 milioni ma l'ex Juve Paratici lo vuole portare da Conte al Tottenham. Con la qualificazione in Champions. la dirigenza degli Hotspur ha il portafoglio più largo e alla Juve l'operazione di mercato in uscita è molto gradita.