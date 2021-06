Juventus, è sfida a Paratici: tutti i possibili duelli di mercato

Juventus e Tottenham possono scontrarsi sul mercato per obiettivi comuni

Cristiano Ronaldo segna, trascina il Portogallo e riscrive record su record. Poi sarà il tempo di prendere la fatidica decisione, restare o meno alla Juventus. Federico Cherubini, nuovo direttore sportivo bianconero, non sta con le mani in mano e si sta già appuntando una serie di nomi da monitorare. Profili su cui potrebbe piombare niente di meno che… Fabio Paratici.

TUTTI I POSSIBILI DUELLI - L’ex juventino, adesso al Tottenham, molto probabilmente dovrà gestire l’addio di Harry Kane, che ha espresso a più riprese la voglia di andarsene. Così, come spiega Tuttosport, potrebbero innestarsi diversi duelli di mercato. Sia Juve che Spurs seguono con grande interesse Gabriel Jesus del Manchester City (dove potrebbe sbarcare l’inglese). Altro giocatore gradito da entrambi è Dusan Vlahovic della Fiorentina, senza escludere altri attaccanti che possono fare gola a chiunque come Icardi, Milik e Belotti. In ogni caso, Paratici rischia di avere a che fare nuovamente con la Juve.