Juventus, ecco cosa manca per Azmoun dallo Zenit

Il calciatore piace ai bianconeri

La Juventus cerca rinforzi tra attacco e centrocampo. Come spiega Tuttosport, la Vecchia Signora ha un piano ben preciso per questi ultimi giorni di trattative. Per quanto riguarda il pacchetto avanzato la strategia è essenzialmente d'attesa aspettando eventuali segnali da Manchester per Anthony Martial, da Parigi per Mauro Icardi, da Valencia per Maxi Gomez o da San Pietroburgo per Sardar Azmoun.