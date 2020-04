Juventus, ecco Ferran Torres: la mossa che convince il Valencia

La Juventus punta decisa all’acquisto del cartellino di Ferran Torres, esterno d’attacco del Valencia. Il classe 2000 è da tempo nei radar bianconeri che, forse, hanno trovato il modo di convincere il club spagnolo a privarsi del talentino iberico.

Come riporta Sportmediaset, infatti, la Vecchia Signora avrebbe intenzione di offrire al Valencia il cartellino di Mattia De Sciglio. L’esterno italiano piace ai Pipistrelli – e non solo – e la Juventus, pur di ottenere uno sconto sulla clausola rescissoria di Ferran Torres, pari a 100 milioni di euro, pare voler rinunciare al terzino che non rientra neppure tra le prime scelte di Maurizio Sarri. Una cessione, quindi, quasi indolore per i bianconeri che hanno trovato la mossa giusta per convincere gli spagnoli…