Juventus, ecco il centrocampista per Sarri: l’idea di Paratici per gennaio

Leandro Paredes resta un nome caldo per la Juventus in vista del mercato di gennaio. La Vecchia Signora continua a lavorare sottotraccia per i rinforzi invernali da dare a Maurizio Sarri. L’idea è quella di trovare delle soluzioni che possano anche considerare le esigenze degli “scontenti” in casa bianconera.

Come scrive Tuttosport, la Juventus, nelle vesti di Fabio Paratici, starebbe lavorando ancora ad uno scambio con il Paris Saint-Germain per arrivare a Leandro Paredes. Pedina fondamentale nella trattativa, il tedesco Emre Can. Il centrocampista bianconero è stato protagonista in negativo per l’esclusione dalla lista Champions League e sembra essere la pedina perfetta per poter chiudere la trattativa che vede l’argentino, quasi, nella stessa situazione dello juventuno. In caso di ok da ambe due le parti, Paratici metterebbe a disposizione di Sarri un vice-Pjanic vero e proprio, mentre Tuchel rinforzerebbe la sua squadra sotto il profilo della fisicità.