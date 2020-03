Juventus, ecco il colpo dal Chelsea

Mentre il campionato è fermo a causa dell’emergenza Coronavirus, la Juventus è al lavoro in sede di mercato in vista della prossima stagione. I bianconeri, in particolare, vorrebbero rinforzare le corsie esterne con giocatori di qualità.

PRESCELTO – Il prescelto dalla dirigenza, secondo quanto raccolto da Tuttosport, sarebbe il giocatore del Chelsea Emerson Palmieri, che in passato ha già giocato nel campionato italiano con le maglie di Palermo e Roma L’alternativa è Alex Telles, brasiliano in forza al Porto.

