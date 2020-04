Juventus, ecco il colpo sulla fascia: arriva il mago dei cross…

La Juventus guarda al futuro e pensa al prossimo innesto sulle corsie. Luca Pellegrini è l’obiettivo numero uno per la prossima stagione. Cuadrado a destra, Alex Sandro a sinistra saranno i titolare, ma l’esterno in questa stagione al Cagliari può diventare un asso in più nell’arco della Vecchia Signora.

Non solo gioca sempre, ma è diventato pure il mago di cross. Almeno per quanto riguarda il numero di traversoni in campo. Pellegrini è a tutti gli effetti già un calciatore della Juventus, acquistato nell’affare con la Roma per Spinazzola. Una stagione incredibile con il Cagliari la scorsa annata e la conferma anche in questo avvio. Come scrive La Gazzetta dello Sport, per il classe 1999 sono già 97 i cross effettuati nell’annata odierna: tra gli italiani solo Candreva e Ghiglione hanno fatto meglio ma giocano più avanzati. Per fare un confronto con gli altri giocatori bianconeri, Cuadrado ne conta solo 61, Alex Sandro 52. Insomma, Pellegrini è pronto. La Juventus, a quanto pare, pure…