Juventus, ecco la contropartita per arrivare a Eriksen

Continuano a susseguirsi i rumors di mercato attorno a Christian Eriksen. Il centrocampista, al termine della stagione, andrà infatti in scadenza di contratto con il Tottenham e sarà così libero di trovarsi una nuova squadra a parametro zero. Per scongiurare questa eventualità, gli Spurs sarebbero disposti a prendere in considerazione eventuali offerte già nel mese di gennaio.

JUVENTUS – Tra i club interessati al danese vi è la Juventus di Maurizio Sarri. I bianconeri, secondo quanto raccolto da Le10Sport, potrebbero convincere il Tottenham attraverso l’inserimento di Adrien Rabiot come contropartita tecnica. Il francese, arrivato in estate dopo essersi svincolato dal Paris Saint-Germain, ha infatti fin qui fatto enorme fatica a trovare spazio con la Vecchia Signora.