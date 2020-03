Juventus, effetto domino in attacco: due bomber della Premier League per un posto…

Il calcio è fermo per il coronavirus, ma il mercato non dorme mai. Chissà se in casa Juventus stanno già pensando al futuro, quando la prossima estate si potrà procedere con l’acquisto di un nuovo attaccante. Quasi sicuramente Gonzalo Higuain non farà parte della squadra della prossima stagione e per questo occorre trovare una nuova spalla per Cristiano Ronaldo.

Tra i vari nomi possibili non c’è solo Mauro Icardi. Per rinforzare il reparto offensivo, infatti, Fabio Paratici sta pensando a due grandi protagonisti della Premier League: Harry Kane e Gabriel Jesus. L’inglese, riporta Tuttosport, sembra aver voglia di mettersi in gioco e provare una nuova esperienza e complice la possibile mancata qualificazione alla prossima edizione della Champions League potrebbe decidere di partire. Kane interessa anche ai due club di Manchester. Movimento di mercato che, in ogni caso, genererebbe un effetto domino che potrebbe aprire una pista diversa per la Juventus: Gabriel Jesus. Il brasiliano sarebbe l’altro bomber che farebbe comodo alla Juventus.