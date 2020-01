Juventus, Emre Can in uscita: contatti col Borussia Dortmund

Emre Can verso l’addio dalla Juventus. Il centrocampista tedesco sarebbe pronto ad una nuova avventura in Germania, alla corte del Borussia Dortmund. Fuori dai piani di Maurizio Sarri – la panchina in Coppa Italia contro la Roma lo conferma – e dopo i malumori per il mancato inserimento nella lista per la Champions League, per il classe 1994 è tempo di trasferirsi. L’Everton di Ancelotti si era fatto avanti nelle scorse giornate ma non ha affondato il colpo. Adesso, invece, in vantaggio ci sarebbero i tedeschi che nelle prossime ore potrebbero chiudere l’affare. Da capire la volontà dei bianconeri e le loro richieste economiche.