Juventus, Emre Can si avvicina al Dortmund: il punto sulla trattativa

L’avventura italiana di Emre Can sembra davvero vicina alla conclusione. Il centrocampista tedesco è chiuso alla Juventus e cerca un nuovo club in cui poter giocare con maggiore continuità. Per questo motivo, il Borussia Dortmund diventa un’opportunità assai gradita. Tuttavia, il vero nodo da sciogliere è trovare l’accordo definitivo tra gialloneri e bianconeri. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, tra richiesta e offerta ballerebbero ancora 10 milioni. Il Dortmund si spinge fino a 20 milioni, mentre la Juventus ne chiede almeno 30. Possibile una soluzione con un accordo a metà strada. Sempre che non subentri un nuovo club come il Bayern Monaco.