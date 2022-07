Juventus, ex bianconero consiglia a Dybala di andare alla Roma

L'ex calciatore della Juventus, Massimo Mauro dà un consiglio all'attaccante bianconero Paulo Dybala che è in partenza. "Sicuramente la Roma e in primo luogo perché José Mourinho è un allenatore che sa toccare i tasti giusti con i suoi giocatori, specialmente quelli più dotati -riporta la Gazzetta dello Sport-. Immagino che Mou possa offrire un patto chiaro e conveniente a Dybala, che al netto di tutto resta un calciatore da 20 gol nei piedi all’anno. Vicino ad Abraham e Pellegrini, Paulo sarebbe nelle condizioni ideali per esprimersi al meglio, senza neanche il peso di dover vincere il campionato a tutti i costi come in altre piazze. La situazione ideale, limitandoci all’aspetto calcistico e lasciando perdere quello economico».