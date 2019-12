Juventus, folle idea per l’attacco: ecco chi potrebbe arrivare

La Juventus si è ormai consacrata come uno dei club più importanti sulla scena mondiale. I bianconeri, che torneranno nuovamente all’assalto di quella Champions League troppo spesso sfuggita negli ultimi anni, si stanno già muovendo sul mercato, alla ricerca di ulteriori colpi sulla falsariga di quello compiuto nell’estate 2018 con Cristiano Ronaldo. La Vecchia Signora, in particolare, avrebbe messo nel mirino Kylian Mbappé, fuoriclasse del Paris Saint-Germain da tempo corteggiato anche dal Real Madrid. Nei prossimi mesi, quella che oggi è solamente un’idea potrebbe trasformarsi in qualcosa di più.

