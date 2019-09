Juventus, futuro in Francia per Emre Can

Un inizio di stagione non certamente facile per Emre Can. Il centrocampista della Juventus, in queste prime uscite di campionato, sta infatti faticando a trovare spazio, oltre ad essere stato escluso dal tecnico Maurizio Sarri dalla lista Champions. Una situazione che starebbe spingendo il tedesco a meditare l’addio già durante la sessione di mercato di gennaio.

PSG – Su di lui, come raccolto da ilbianconero.com, avrebbe messo gli occhi il Paris Saint-Germain, con il club francese intenzionato a rinforzare la propria linea mediana. Un affare che, da quanto trapela, potrebbe andare in porto.