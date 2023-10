Juventus, Gatti rinnova fino al 2028: “Avrei firmato a vita”

La Juve ha comunicato la notizia attraverso un lungo comunicato sui propri canali ufficiali: “Siamo felici di annunciare che Federico Gatti ha rinnovato il contratto che lo lega alla Juventus, fino al 30 giugno 2028. Fede, acquistato a gennaio 2022, è entrato nella squadra l’estate successiva, e subito ha saputo conquistare tutti. La sua cifre principali sono l’abnegazione e l’umiltà: passo dopo passo, Gatti è diventato un giocatore che già ora - dopo poco più un anno - è fondamentale per la squadra in campo e per il gruppo fuori dal campo. La sua voglia di migliorarsi è continua, così come continui sono i suoi progressi”.

Questo invece il commento di Gatti: “Oggi è un giorno speciale, ho siglato il rinnovo in quella che per me ormai è la mia casa e una famiglia. C'erano anche i miei genitori. La firma è fino al 2028, ma avrei firmato anche per più anni. Ogni tanto mi capita di ripensare al passato, passo ogni mattina dalla casa dove ho vissuto da piccolo. Adesso voglio vincere un trofeo con la Juve. Non so se sarà quest'anno o l'anno prossimo, ma sono sicuro che torneremo a vincere”.