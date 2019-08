Juventus, giallo Dybala: deciso il futuro, anche se…

Paulo Dybala resta il nodo più grande da sciogliere in casa Juventus. La Joya bianconera è sul mercato, ma dopo il rifiuto della Premier League, per il numero 10 restano sempre meno piste. L’ipotesi più accreditata è quella francese, dove il Paris Saint-Germain è alla finestra ma attenzione anche all’Inter e allo scambio con Mauro Icardi.

LA SITUAZIONE – Con la seconda giornata di Serie A ormai imminente, il caso legato a Dybala continua a tenere banco. La Joya sarà ancora in panchina e la sua ennesima esclusione rischia di peggiorare la siutazione. Si tratta di un vero e proprio giallo, visto che fino a poco tempo fa chi partirà titolare contro il Napoli, ovvero Higuain, sembrava destinato all’addio. Esattamente opposto, invece, il discorso legato alla Joya che, attualmente, sembra più vicina ai saluti rispetto al Pipita. Il mercato è ancora aperto e i discorsi tra Juventus e pretendenti per l’argentino continuano. Sono solo due le piste possibili: Psg e Inter. Se la seconda, che vede anche l’inserimento nell’affare di Icardi, resta la più complessa; la trattativa con i campioni francesi potrebbe decollare nelle prossime ore. La cessione di Neymar, in questo senso, aprirebbe le porte al trasferimento di Dybala in Ligue 1. Le prossime ore saranno decisive anche se il numero 10 bianconero, preferirebbe rimanere a Torino e giocarsi le sue chance con Sarri.