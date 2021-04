Juventus, girandola in attacco: il ritorno di Kean dipende da… Milik

Bianconeri molto attenti sul mercato attaccanti

Intrecci di calciomercato in vista fra Paris Saint-Germain e Juventus . In estate potrebbe innescarsi un giro interessante di punte fra la capitale francese e la Torino bianconera che potrebbe coinvolgere anche un'altra società francese e un bomber ex Napoli...

L'AFFARE - Secondo quanto si apprende da Tuttosport, molto dipenderebbe da Arkadiusz Milik , finito nel mirino proprio dei parigini. L'ex Napoli ha trovato continuità di rendimento al Marsiglia e avrebbe attirato le mire del Psg. In caso di reale interessamento dei campioni di Parigi, potrebbe venire meno l'eventuale riscatto di Kean dall'Everton e di conseguenza dare modo alla Juventus di farsi avanti per riportare l'italiano a Torino.

In tal senso la dirigenza bianconera rimane molto attenta e Fabio Paritici potrebbe sferrare l'attacco decisivo per far tornare in Serie A il giovane talento che si è ritagliato grandi spazi in questa stagione tra Ligue 1 e Champions League.