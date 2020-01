Juventus, grana Emre Can: chiesto confronto con la dirigenza

Problemi in casa Juventus. Emre Can vuole la cessione. Il centrocampista è totalmente fuori dai radar di Maurizio Sarri e lo scarso impiego lo potrebbe portare a perdere gli Europei. Dopo l’esclusione dalla lista Champions per la fase a gironi, il tedesco dovrebbe rimanere fuori anche per la seconda fase della competizione. E se anche in campionato e in Coppa Italia rimane oggetto misterioso, l’opzione è solo una: essere ceduto.

Ecco che il calciatore avrebbe chiesto un confronto diretto con i vertici societari per decidere il futuro in tempi brevi, visto che già siamo entrati nella seconda metà di gennaio. Paratici non vorrebbe venderlo, ma il giocatore ha deciso di andare altrove. Emre Can e la Juventus sono sempre più lontani. Per lui possibili piste in Germania e in Premier League anche se non è tramontata l’opzione Paris Saint-Germain.