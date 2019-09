Juventus, grana Mandzukic: non vuole il Qatar perché aspetta…

Futuro incerto per Mario Mandzukic. L’attaccante della Juventus non rientra da tempo nei piani della società e del mister Maurizio Sarri. Il mancato addio nella finestra di mercato estiva ha portato alla sua esclusione dalla lista Champions e ad un ruolo decisamente marginale nell’economia del gruppo bianconero.

Per il bomber croato l’ipotesi più gettonata era diventata quella della partenza per il Qatar, il cui mercato termina il 30 settembre, ma nelle ultime ore qualcosa è cambiato. Come riporta Tuttosport, infatti, Mandzukic non sembra più convinto della pista qatariota e vorrebbe attendere alla sessione invernale dei trasferimenti. La volontà dell’attaccante è quella di aspettare un’offerta più importante, magari dalla Premier League. In Inghilerra, infatti, sono diversi i club che hanno sintonizzato le antenne sul croato vista la situazione che si è creata con la Juventus e il classe 1986 non ha fretta di “levare le tende” da Torino…