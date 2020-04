Juventus, Higuain possibile partente: due opzioni per sostituirlo

Sembra sempre più difficile vedere Gonzalo Higuain con la maglia della Juventus anche nella prossima stagione. Il Pipita, per ora, non pare intenzionato a tornare a Torino nei prossimi giorni, preferendo rimanere vicino alla famiglia in Argentina. Inoltre, si rincorrono le voci che vorrebbero il giocatore deciso a continuare la sua carriera nella Superliga argentina. Inoltre, al contempo, la Vecchia Signora potrebbe decidere di rinnovare il proprio reparto avanzato e la cessione più logica nel progetto tecnico sembra essere proprio quella dell’ex Real Madrid e Napoli.

OPZIONI – Secondo quanto riportato da Goal.com, i nomi più accreditati per rimpiazzare Higuain sarebbero due. Il primo è Mauro Icardi, corteggiato da due anni dai bianconeri e attualmente girato dall’Inter in prestito al Paris Saint-Germain. La seconda opzione è Harry Kane. Tuttavia il bomber inglese del Tottenham vedrebbe aumentare le sue quotazioni solamente in caso di mancato arrivo a Icardi.