Juventus, Higuain può partire: al suo posto piace un ex Napoli

Tempo di cambiamenti in casa Juventus. La formazione bianconera sta valutando come muoversi nel mercato estivo. Uno dei reparti dove potrebbero avvenire le modifiche più sostanziali sembra essere quello avanzato. L’attacco della Vecchia Signora dovrebbe perdere Gonzalo Higuain: il Pipita non pare rientrare nei piani dirigenziali a causa del suo ingaggio. Inoltre si valutano profili con caratteristiche diverse, in modo da garantire al tecnico Maurizio Sarri soluzioni tattiche alternative. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il nuovo nome sul taccuino di Fabio Paratici è Edinson Cavani. Il Matador, ex Napoli, tornerebbe in Italia dopo sette anni. L’operazione è possibile anche perché il giocatore ha il contratto in scadenza col Paris Saint-Germain e non dovrebbe rinnovare, andando così a liberarsi a parametro zero.