Juventus, i tre nomi sul taccuino di Sarri in vista del mercato di gennaio

Un avvio di stagione praticamente perfetto per la Juventus e per Maurizio Sarri: vittorie su vittorie in Serie A, pass per gli ottavi di finale di Champions League staccato con due giornate di anticipo. Ma troppo spesso la squadra risolve le partite con un uomo che entra dalla panchina, che trova la giocata decisiva per portare a casa i 3 punti, allora si cerca qualcuno dal mercato che possa adattarsi in maniera perfetta allo stile di gioco voluto dall’ex Chelsea. Si fanno i primi nomi per gennaio, si cerca una mezzala (forse anche più di una) e un terzino che sappia stare sia a sinistra che a destra, naturalmente al netto delle partenze.

Scheda 1 di 4