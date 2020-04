Juventus, Icardi ad un passo grazie… ad una rinuncia

Prima il riscatto da parte del Psg a favore dell’Inter, poi, la possibile trattativa con la Juventus. Mauro Icardi potrebbe diventare bianconero nella prossima finestra di mercato. Secondo Tuttosport l’affare potrebbe concretizzarsi grazie ad alcuni giocatori che, adesso, vestono la maglia della Vecchia Signora.

Non è un segreto che ai campioni francesi piacciano Pjanic, Dybala e Douglas Costa, ma il nome nuovo che potrebbe cambiare tutto sarebbe quello di Alex Sandro. Il terzino brasiliano sarebbe la carta vincente della Juvetnus per convincere il Psg. In modo particolare, in caso di partenza da Parigi di Kurzawa, il club di Ligue 1 si ritroverebbe senza sostituto affidabile. Ecco che allora Alex Sandro sarebbe il desiderio numero uno. Già seguito anche in passato, il brasiliano sarebbe il nome giusto per… portare Icardi alla Juventus.