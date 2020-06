Juventus, idea Spalletti per il dopo Sarri

Potrebbe essere Luciano Spalletti il nome nuovo per la panchina della Juventus. Spunta una clamorosa ipotesi per il futuro allenatore della squadra bianconera. Secondo le indiscrezioni lanciate da Top Calcio, l’ex allenatore dell’Inter sarebbe il candidato maggiore per prendere il posto dell’attuale mister.

Non solo Pochettino e Allegri, per il futuro della squadra bianconera potrebbe esserci Luciano Spalletti. Sarebbe questa la suggestione della dirigenza della Continassa se dovesse naufragare dopo una sola stagione il progetto Sarri. Spalletti è un profilo solido che piace la Juventus e lo stesso patron Agnelli. L’allenatore di Certaldo è ancora legato all’Inter fino al giugno 2022 ma chissà che una chiamata della Vecchia Signora non possa cambiare le carte in tavola. Si tratta solo di un rumors ma come sempre in questi casi, un fondo di verità può esserci sempre.

