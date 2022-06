Juventus, il colpo arriva in vacanza: tutto si farà… a Ibiza

Novità di mercato in arrivo in casa bianconera

La Juventus è pronta a chiudere, finalmente, i tanto attesi colpi di mercato. Nelle ultime settimane c'erano stati rumors di tensione all'interno dell'ambiente bianconero per l'apparente immobilismo sul mercato. Invece, sono attesi per le prossime ore i tanto desiderati "sì".

In modo particolare uno, quello di Angel Di Maria. Il Fideo ha lasciato l'Argentina per raggiungere Ibiza, sede delle sue vacanze europee prima di iniziare la nuova stagione. Ancora non è chiaro con quale squadra ma sembra possa davvero essere la Juventus. I bianconeri attendono una risposta dal talento argentino e questa potrebbe arrivare proprio durante le sue vacanze.