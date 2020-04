Juventus, il colpo dalla Spagna con sgarbo al Milan

Dani Ceballos alla Juventus. Questa la bomba che arriva dalla Spagna dove il quotidiano Mundo Deportivo conferma l’interesse da parte dei bianconeri per il giocatore attualmente all’Arsenal ma di proprietà del Real Madrid. Il centrocampista classe 1996 farà ritorno alle merengues al termine della stagione nonostante la società londinese abbia il desiderio di trattenerlo.

Ceballos, grande protaognista anche con la maglia della Nazionale spagnola, era stato cercato in passato anche dal Milan, ma alla fine non si portò a termine lìoperazione. Questa estate potrebbe scatenarsi una vera e propria asta per il giocatore che piace tanto anche a Betis e Valencia. La Juventus, però, pare nettamente in vantaggio anche se resta da comprendere il comportamento dell’Arsenal.