Juventus, il colpo di mercato per l’attacco arriva… dal Napoli

Arrivano conferme dalla Spagna in merito ad un possibile affare tra Juventus e Napoli. Oggetto del desiderio dei bianconeri sarebbe il messicano Hirving Lozano.

Stando a quanto riportato da Todofichajes.com, la Vecchia Signora avrebbe puntato il giovane classe 1995 degli azzurri e della nazionale messicana. I partenopei non avrebbero chiuso alla trattativa ma chiederebbero in cambio tra i 40 e i 50 milioni di euro. Resta da capire se la Juventus metterà sul piatto una cifra simile per ingaggiare Lozano.

Per i due club italiani non sarebbe certo la prima trattativa relativa ad un giocatore del reparto avanzato. Negli ultimi anni, infatti, si ricorda l’addio di Gonzalo Higuain ai partenopei per approdare in bianconero.