Juventus, il colpo è servito: gratis per Pirlo a gennaio

Antonio Rudiger ha aperto nelle scorse settimane alla possibilità di lasciare il Chelsea per trovare maggiore spazio. L’ex difensore della Roma, chiuso al Chelsea dai colleghi di reparto, non è contento del poco spazio fino ad ora concessogli da mister Lampard. Ecco perché, già per la prossima finestra di mercato di gennaio, starebbe pensando di accasarsi altrove.

In tal senso la Juventus pare esserre un club molto interessato al tedesco che vuole giocare per non perdersi il prossimo Europeo con la propria Nazionale. Secondo Todofichajes.com, sarebbero addirittura in uno stato avanzato le trattative tra il club bianconero e il Chelsea per la cessione in prestito di Rudiger fino al termine della stagione. La Juve dovrebbe riservarsi anche un diritto di opzione la prossima estate sull’ex Roma. Il calciatore andrebbe a rinforzare la difesa di Andrea Pirlo che in questa annata ha già visto le defezioni di Chiellini e Demiral affidandosi ai soli Danilo, Bonucci e De Ligt.