Juventus, il colpo grosso in attacco lo porta… Raiola

La Juventus valuta diverse opzioni per il prossimo calciomercato. Se da una parte l’affare con il Barcellona per Arthur sembra essere andato in porto, dall’altra la Vecchia Signora pensa anche al reparto avanzato dove per la prossima stagione potrebbero esserci grandi novità. Ci sono svariate opzioni per il ruolo di centravanti che, aldilà di Higuain, il cui futuro resta un’incognita, vede la squadra di Sarri poco fornita.

Juventus: il colpo in attacco firmato Raiola

La Juventus pensa ad Andrea Pinamonti. Ebbene sì, l’attaccante di proprietà dell’Inter, in prestito al Genoa, potrebbe fare al caso della Juventus. La squadra nerazzurra sembra avere altre priorità e potrebbe decidere di non riprendere l’attaccante dal Grifone. Ecco perché la dirigenza della Vecchia Signora sarebbe pronta ad inserirsi. Paratici ci pensa e Mino Raiola sta lavorando per portare a Torino il bomber anche della Nazionale. Il 21enne, protagonista con la squadra U21 azzurra, potrebbe fare al caso della Juventus anche se non per forza resterà in rosa nella prossima stagione e potrebbe essere lasciato in qualche altra squadra per affermarsi ai massimi livelli.

La scorsa stagione l’Inter ha ceduto Pinamonti al Genoa in prestito con obbligo di riscatto, esercitato dai rossoblù a febbraio versando nelle casse nerazzurre 18,5 milioni. La società nerazzurra, però, attraverso un accordo con Preziosi era riuscita ad ottenere una sorta di recompra per l’estate 2021. In ogni caso, però, il centravanti italiano non sembra essere nei piani di Marotta e Ausilio, ed è per questo che Raiola, suo agente, si starebbe già muovendo per portarlo in un’altra big. I rapporti tra Genoa e Juventus, poi, sono ottimi come testimoniano i vari affari Perin, Romero e Sturaro. Il prossimo affare potrebbe vedere quindi protagonista l’attaccante. Il numero 99 del Grifone sarà certamente uno dei nomi più chiacchierati della prossima finestra di mercato.

QUI LE NEWS DI GOSSIP