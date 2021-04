Juventus, il colpo in attacco può arrivare a parametro zero

Possibile trattativa tra la Vecchia Signora e Memphis Depay

La Juventus guarda al futuro e prepara le mosse anche in ottica calciomercato. La dirigenza bianconera osserva con attenzione soprattutto il pacchetto avanzato dove ci sono, per ora, i più grandi dubbi. Dalla permanenza di Cristiano Ronaldo, al riscatto di Morata fino ai punti di domanda su Paulo Dybala.

Ecco perché, secondo calciomercato.com, i vertici della Vecchia Signora si sarebbero fatti avanti concretamente per Memphis Depay, in scadenza a giugno col Lione. Da quanto si apprende ci sarebbero contatti continui, ma l'affare per ora non ha ancora preso il volo.