Juventus, il colpo in attacco può arrivare dal Manchester United

Dal canto suo, il giocatore, avrebbe già mostrato grande gradimento per la destinazione. Da capire con quale formula la Vecchia Signora possa chiudere l'operazione. In tal senso, la necessità dei Red Devils di sfoltire la rosa per abbassare il monte ingaggi potrebbe andare in favore dei bianconeri. L'idea potrebbe essere quella di un prestito, probabilmente con diritto di riscatto. Martial ha voglia di giocare e di tornare a segnare magari per sperare in una convocazione al Mondiale in Qatar del 2022. Nelle scorse settimane sono arrivati sondaggi anche da Psg e del Lione, ma nel caso in cui la Juventus dovesse decidere di accelerare potrebbe avere la meglio sulla concorrenza.