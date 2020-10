Juventus, il colpo last minute di mercato è in attacco

Moise Kean continua ad aspettare la Juventus. Sembra essere lui il prossimo obiettivo dei bianconeri per completare il mercato invernale e la rosa a disposizione di Andrea Pirlo. Nonostante si continua a parlare di Federico Chiesa della Fiorentina, Paratici e la dirigenza avrebbero deciso di chiudere riportando a Torino l’attaccante.

Kean: il cavallo di ritorno che piace alla Juventus

Come si legge sulle pagine di Tuttosport i contatti tra Kean e i campioni d’Italia vanno avanti ormai da diversi mesi. L’agente del centravanti, ora all’Everton, Mino Raiola ha mediato tra i due club per cercare di esaudire il desiderio del suo assistito: tornare a Torino da protagonista.

Kean spinge per vestire ancora la divisa bianconera ma l’Everton non vorrebbe privarsene dopo appena una stagione. Gli inglesi, che hanno pagato l’italiano 30 milioni di euro, non vorrebbero perdere con un’operazione a cifre inferiori. Anche se la base di partenza sembra altra, alla Juventus sperano nel più classico dei colpi last-minute.