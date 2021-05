Juventus, il dopo Cristiano Ronaldo è un rebus: tutti i nomi per l’attacco

Inizia la caccia al bomber del futuro

Tanti nomi per l’attacco della Juventus soprattutto in ottica di un possibile addio di Cristiano Ronaldo. Il futuro del portoghese è incerto e, nonostante qualche segnale positivo, sembra che le strade tra CR7 e la Vecchia Signora possano separarsi.

Con Morata confermato e Dybala per il quale ripartirà la trattativa di rinnovo con grande approvazione da parte di Massimiliano Allegri, resta da completare un pacchetto, quello offensivo, che urge indubbiamente un rinforzo. Tanti i nomi in ballo ma, secondo Tuttosport , i principali sarebbero quelli di Arek Milik, Kaio Jorge, Memphis Depay, Mauro Icardi, Moise Kean, Dusan Vlahovic e Donyell Malen del PSV.

In modo particolare i nomi di Milik, Icardi e Kean sono quelli che più si adatterebbero all'idea di gioco della Juventus ma resta anche aperta la pista per l'esperto Depay che si libererà dal Lione a costo zero. Più difficile invece l'opzione Vlahovic con la Fiorentina che chiederà una cifra importante e difficilmente raggiungibile dalla Juventus.