Juventus, il futuro di Dybala può dipendere da… Messi

La Juventus deve risolvere la grana Paulo Dybala. L’attaccante sarebbe tra i giocatori il cui futuro è davvero incerto. La Joya è stufa di essere sul mercato e si sarebbe mossa per chiedere il rinnovo alle sue condizioni. Qualcosa, però, non funziona e tra le parti, per ora, c’è grande distanza. Ecco perché la pista sulla cessione sembra la più probabile.

Dybala: il futuro dipende da… Messi

Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Tuttosport, il destino di Paulo Dybala potrebbe essere legato a quello di Lionel Messi e del Barcellona. Da una parte le richieste elevate della Joya bianconera, dall’altra il potenziale addio de La Pulce dai blaugrana. Una mossa da un parte o dall’altra potrebbe cambiare questa posizione di stallo. Nel caso in cui il 10 dei catalani dovesse dire addio, Dybala diventerebbe potenziale candidato a prenderne il posto. Le prossime settimane saranno decisive. Dybala potrebbe finire al Barcellona…

