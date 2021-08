Juventus, il ko con l’Empoli non fa scattare la corsa ai rinforzi

E' fatta per Kean ma potrebbe arrivare un ex obiettivo bianconero

La brutta sconfitta di ieri sera in casa contro l'Empoli non cambia le strategie di mercato della Juventus, che nel frattempo in attacco ha visto il ritorno di Moise Kean. Quest'ultimo dovrebbe essere l'unico rinforzo davanti, a meno che non ci sia un'apertura finale per Icardi. Per quanto riguarda il centrocampista (Witsel o Pjanic, che avrebbero già dato la loro disponibilità ad un trasferimento a Torino), arriverà solo se ne uscirà prima un altro. Il belga da tempo è un obiettivo della Juventus che lo cercava già quando giocava con lo Zenit. Lo riporta Sky Sport.