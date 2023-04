Juventus, il Liverpool ne approfitta e prova ad ingaggiare Rabiot in estate

Secondo quanto rivelato dal giornale inglese LiverpoolEcho, il Liverpool avrebbe intenzione di sfruttare la situazione di stallo ed ingaggiare Adrien Rabiot al termine della stagione. Il centrocampista della Juve va in scadenza di contratto proprio il prossimo giugno 2023 e del rinnovo ancora non se ne parla. La paura è che la Juventus porti troppo per le lunghe la trattativa, non riuscendo a garantire al francese lo stipendio richiesto, perdendolo così a parametro zero per la prossima sessione estiva di calciomercato.