Juventus, il mercato balla sulle punte

La Juventus è alla ricerca di un buon bomber di scorta che piaccia anche a Pirlo. Nomi nella lista di Paratici ce ne sono tanti ma si sfoglia la margherita a Torino e si cerca anche una buona occasione senza sborsare tanti soldi. Nelle ultime ore si sono fatti i nomi di Fernando Llorente e Olivier Giroud ma anche del giovane italiano Scamacca del Genoa. L’attaccante 34enne del Chelsea ha un contratto in scadenza a giugno, è un profilo interessante per tante squadre di alto livello europeo. Llorente invece ha giocato pochissimo col Napoli e a inizio dicembre è andato vicino a trasferirsi alla Sampdoria, che al momento di chiudere si è ritirata. Sarebbe un ex di ritorno, chiaramente con molto meno impatto rispetto al periodo 2013-15 ma il vantaggio di conoscere l’ambiente juventino e impattare al minimo sui conti. Sempre al Napoli, da monitorare la questione Milik, per cui De Laurentiis chiede 15-18 milioni. Considerati i rapporti (pessimi) tra i due club, è molto più probabile che il polacco arrivi a giugno da svincolato. Per lui più che per altri, però, la situazione è fluida. La Juventus segue anche Leonardo Pavoletti che potrebbe lasciare il Cagliari.