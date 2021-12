Juventus, il mercato invernale balla sulle punte

La moglie e procuratrice di Mauro Icardi ha parlato con Andrea Agnelli

La Juventus ha bisogno di un nuovo attaccante in vista del girone di ritorno dove la Vecchia Signora darà la caccia al piazzamento in Champions League. Come riporta la Gazzetta dello Sport. da tempo si parla di Anthony Martial, Mauro Icardi e Pierre-Emerick Aubameyang, ma (per un verso o per l’altro) le trattative per questi tre attaccanti stanno subendo dei rallentamenti pericolosi. In Italia occhi puntati sull’ariete del Sassuolo Gianluca Scamacca con la formula del prestito con obbligo di riscatto.