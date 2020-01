Juventus, il mercato si accende anche in uscita: un big verso la Premier League

È stato scavalcato nelle gerarchie da Matthijs de Ligt e anche da Merih Demiral; senza contare Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini, prossimo al rientro dall’infortunio. Per Daniele Rugani sembra non esserci più posto nella Juventus.

Ormai considerato quinta scelta nello scacchiere di Maurizio Sarri, il difensore italiano potrebbe dire addio nella finestra di mercato invernale. Sul calciatore diverse big inglesi tra cui Leicester e Arsenal. La Vecchia Signora, però, vuole andarci cauta e capire prima le condizioni di capitan Chiellini prossimo, in teoria, al ritorno in campo dopo l’infortunio ad inizio stagione. La Juventus, ad oggi, sembra esserre pronta a lasciarlo partire per una cifra compresa tra i 20 e i 25 milioni, aprendo anche al prestito con opzione di riscatto entro il 30 giugno. Il Leicester avrebbe preparato un contratto da 4 milioni a stagione per lui. Rugani è sempre più lontano da Torino…