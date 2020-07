Juventus, il miracolo di Paratici: plusvalenze per 160 milioni di euro

Obiettivo 150 milioni di plusvalenze raggiunto e ampiamente superato. La Juventus si gode l’ottimo lavoro compiuto da Fabio Paratici che tra obiettivi di campo e quelli extra, è riuscito ad ottenere un primo trionfo. Come scrive il Corriere dello Sport, infatti, la dirigenza bianconera ha raggiunto un totale di plusvalenze pari a 160 milioni.

Juventus, mosse da record

L’ultima operazione che ha visto Arthur approdare in bianconero e Pjanic andare al Barcellona ha portato una plusvalenza di quasi 42 milioni di euro. Una vera manna dal cielo per i conti della Juventus che non dimentica neppure gli affari Danilo-Cancelo (+ 30.5 milioni) e neppure il passaggio all’Everton di Moise Kean che ha generato una plusvalenza da 27 milioni di euro e quella di Emre Can al Borussia Dortmund che ha messo a referto un segno + da 14,7 milioni di euro. A queste, si aggiungono le trattativa portate a termine per i più giovani come Leonardo Mancuso oggi all’Empoli (+3,3 mln), Han Kwang-Song ceduto all’Al-Duhail (+ 3,4 mln), Mota Carvalho attualmente alle dipendenze di Berlusconi al Monza (+ 2,3 mln) e infine Muratore ceduto all’Atalanta (+ 6,8 mln).

