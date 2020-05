Juventus, il nuovo acquisto lo porta… Rabiot

Non solo l’affare con il Barcellona tra Pjanic e Arthur. In casa Juventus ci sono tanti altri affari in vista. La società bianconera, come sempre, si muove su più fronti. Uno di questi potrebbe vedere l’addio di un calciatore per far posto al prossimo regista.

In caso di partenza di Miralem Pjanic, infatti, la Juventus avrà bisogno di un uomo in mezzo che detti tempi di gioco e, soprattutto, possa fare al caso di Sarri. In tal senso, il nome sembra essere già stato definito e ad agevolarne l’eventuale approdo a Torino sarebbe… l’addio di Rabiot.

Juventus, ecco il regista per Sarri

Diventato perno della Nazionale italiane e del Chelsea, è Jorginho il nome bollente in ottica Juventus. Il calciatore sarebbe l’erede perfetto per prendere il posto di Pjanic ove il bosniaco dovesse davvero andare al Barcellona. Sarri lo ha già allenatore al Napoli e lo ha fortemente voluto al Chelsea. Adesso, la storia potrebbe ripetersi anche in maglia Juventus. Stando a Tuttosport, l’affare sarebbe reso ancora più possibile con l’addio di Adrien Rabiot. Una sua cessione o addirittura il suo inserimento nella trattativa col Chelsea, agevolerebbe notevolmente l’approdo dell’italo brasiliano in bianconero.