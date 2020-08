Juventus, il primo colpo di mercato può essere un Galactico: in Spagna ricordano le parole di Pirlo…

Andrea Pirlo alla Juventus accende anche il mercato. Si parla già di come potrà essere la squadra bianconera nella prossima stagione sotto la guida del nuovo mister. In Spagna, ed in particolare El Chiringuito TV, sottolinea come in Italia si stia parlando di una frase pronunciata dall’ex centrocampista a proposito di un calciatore del Real Madrid che, adesso, potrebbe anche essere un grande obiettivo della Vecchia Signora.

Isco: il colpo per la Champions League

“In Italia ricordano questa frase di Pirlo di un anno fa: ‘Per sollevare la Champions serve uno come Isco’”. Queste le parole di El Chiringuito TV relativamente alle possibili mosse di mercato della nuova Juventus di Andrea Pirlo. Il centrocampista del Real Madrid era diventato un punto fermo della squadra blanca salvo poi sparire dai radar tra acciacchi e qualche malumore. Nel finale di stagione, invece, è tornato protagonista con qualche prestazione decisiva anche in ottica della conquista della Liga. Ecco perché, con l’arrivo di Pirlo alla Juventus, la società bianconera potrebbe pensar bene al suo acquisto. Un colpo Galactico per Pirlo e la sua nuova Juve…

