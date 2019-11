Juventus, il rinforzo arriva dalla Francia: colpo per il mercato di gennaio

Potrebbe essere Layvin Kurzawa il primo rinforzo per Maurizio Sarri e la Juventus. Il terzino mancino del Paris Saint-Germain vuole lasciare la Francia. Ne è sicuro il quotidiano L’Equipe che spiega comne Kurzawa abbia un contratto in scadenza nel giugno 2020 ma anche come le parti non abbiano intenzione di rinnovare rischiando dunque di perdere l’esterno a parametro zero.

In quest’ottica, sono diversi i club a lui interessati. Tra questi anche la Juventus che lo starebbe monitorando per dare una valida alternativa ad Alex Sandro o, addirittura, per prenderne il posto. Il terzino non sembra disposto a voler aspettare fino a giugno e vuole giocare. Il mercato di gennaio può offrirgli questa occasione specie se il Psg dovesse interessarsi, come sembra, a De Sciglio. A quel punto Kurzawa potrebbe rientrare nell’affare.