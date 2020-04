Juventus, il sogno è Pogba: tre contropartite per convincere lo United

Sono trascorsi quattro anni da quando Paul Pogba ha lasciato la Juventus. In estate, però, potrebbe maturare il clamoroso ritorno. Infatti il Manchester United, proprietario del cartellino del giocatore francese, non sembra convinto di continuare con lui e starebbe valutando l’ipotesi di cederlo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Vecchia Signora avrebbe ben chiara la strategia da adottare: per convincere i Red Devils a privarsi di Pogba, si ricorrerebbe a ben tre contropartite tecniche. I sacrificabili per arrivare a Paul sarebbero Aaron Ramsey, pronto a tornare in Premier League dopo una sola stagione, Adrien Rabiot e Miralem Pjanic. Una scelta drastica, che costringerebbe i bianconeri a rifondare il proprio centrocampo, ma che permetterebbe loro di poter contare nuovamente sulle prodezze di Pogba.