Juventus, il Tottenham non molla la presa su Dybala: nuovo assalto a gennaio

Malgrado i numerosi rumors di mercato, alla fine Paulo Dybala è rimasto alla Juventus. L’argentino, che non sembra rientrare nelle grazie del nuovo tecnico Maurizio Sarri, non ha però abbandonato definitivamente l’idea di lasciare i bianconeri, forte dell’interesse di numerosi club europei sul suo conto. Tra questi, ve ne sarebbe uno più di altri che, a gennaio, potrebbe fare follie per l’attaccante.

INGHILTERRA – Su Dybala è infatti ancora forte il pressing del Tottenham, che aveva cercato la Joya già in estate. Gli Spurs, come riporta il Daily Mail, non hanno ancora rinunciato al sogno di portare l’argentino a Londra.