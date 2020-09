Juventus in cerca di un attaccante: possibile scambio con l’Atletico

Cercasi attaccante per la Juventus. L’annuncio è chiarissimo: i bianconeri hanno bisogno di una prima punta esperta, da affiancare a Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo. L’idea principale è Luis Suarez, ma al momento non è ancora arrivato il via libera per il bomber uruguaiano in uscita dal Barcellona. Così si valutano altre soluzioni.

RITORNO

Secondo il portale spagnolo Don Balon, i campioni d’Italia potrebbero accordarsi con l‘Atletico Madrid per uno scambio sorprendente. I Colchoneros accoglierebbero Douglas Costa, che lascerebbe i bianconeri dopo tre stagioni. Alla Juventus, invece, tornerebbe una vecchia conoscenza: si tratta di Alvaro Morata, che ha già giocato con i piemontesi dal 2014 al 2016.

INCIDENTE PICCANTE PER LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE